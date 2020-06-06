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Спускаем лодки на воду

06.06.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Спускаем лодки на воду

В рыболовных угодьях Витебской области заканчивается весенний запрет на вылов рыбы. С 09.06.2020 рыболовам будет разрешено использование на водоемах лодок и любительских снастей, не запрещенных действующим законодательством. В Могилевской области запрет снят с 31.05.2020. Уважаемые рыболовы! Не забывайте, что соблюдение установленных Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства требований обеспечит сохранность рыбных запасов и позволит вам и в будущем приятно проводить время на водоемах и водотоках нашей страны.

И.Иванов,
начальник Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

 
 
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В рыболовных угодьях Витебской области заканчивается весенний запрет на вылов рыбы. С 09.06.2020 рыболовам будет разрешено использование на водоемах лодок
 
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