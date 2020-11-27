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В Минске неизвестные перекрыли трамвайные пути сразу на двух маршрутах

27.11.2020 14:35 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Инцидент произошел рано утром, накануне. Так  в районе улиц Плеханова и Якубова по пути следования вагонов номер 3 и номер 9 находились посторонние предметы, которые мешали движению трамваев. Остановки движения на маршрутах не произошло. Тем не менее, водители, пассажиры и просто неравнодушные граждане, самостоятельно убирали предметы с путей. Сейчас в инциденте разбирается милиция. 
 
 
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Инцидент произошел рано утром, накануне. Так  в районе улиц Плеханова и Якубова по пути следования вагонов номер 3 и номер 9 находились посторонние предметы,...
 
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