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В микрорайоне Чижовка пьяный минчанин зарезал племянницу и ранил ее знакомого

27.11.2020 15:31 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Жуткую историю рассказали накануне в МВД. Пьяный минчанин зарезал племянницу и ранил ее знакомого. Трагедия развернулась в столице 22 ноября в одной из квартир в микрорайоне Чижовка. Как установили милиционеры, поножовщине предшествовала ссора между 51-летним хозяином и его племянницей, которые жили вместе. 
Известно, что мужчина нанес родственнице несколько ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Также от минчанина пострадал и пришедший в гости знакомый погибшей – его госпитализировали с ранением живота. По приметам агрессора задержали на районе, с собой у него оказался нож. Выяснилось, что мужчина был пьян - 1,8 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Минчанин ранее судим за кражи. 

 
 
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Жуткую историю рассказали накануне в МВД. Пьяный минчанин зарезал племянницу и ранил ее знакомого. Трагедия развернулась в столице 22 ноября в одной из квартир в...
 
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