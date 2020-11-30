Блок новостей от дорожной милиции

Источник материала: БT

Рассказвает Александр Смирнов.

С первых дней зимы Госавтоинспекция анонсировала рейды по зимним шинам. Уже завтра этот атрибут становится для автомобильного движения обязательной атрибутикой. Такое требование по закону действует с первого декабря по первое марта. Но, как отметили в ГАИ, главное для них не наказывать водителей, а профилактировать возможный рост ДТП в зимний период. Предстоящая неделя, по прогнозам синоптиков, будет не самой простой - ожидаются морозы и снегопады.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям Главного управления ГАИ МВД Беларуси: "Обращаем ваше внимание, что с 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины".

Жуткое стечение обстоятельств привело к гибели человека. Под колеса машины попала 18-летняя девушка, она погибла на месте происшествия. По данным ГАИ, она незадолго до этого попала в аварию в качестве пассажира. Автомобилем "Дэу" управлял 20-летний парень, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ауди". Тогда молодые люди вышли из машины и вблизи нее ждали приезда дорожной милиции. В какой-то момент место ДТП проезжал 48-летний мужчина на "Мерседесе". Со слов шофера, он видел стоящие автомобили с включенной "аварийкой" и думал объехать их, не выезжая на полосу встречного движения, но по каким-то причинам не заметил человека. В результате наезда девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась до приезда "скорой помощи".

Авария в столице - на пересечении улицы Немига - с Городским Валом столкнулись два легковых авто, пострадал один человек. ДТП произошло около часа ночи. По предварительным данным, 22-хлетний водитель "Мицубиси", при повороте налево не пропустил встречный "Киа". Судя по повреждениям машин произошло лобовое столкновение.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска: "В результате происшествия пострадала пассажир автомобиля "Мицубиси" 2000 года рождения. Девушка была доставлена в медучреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего".

Похожая авария произошла накануне вечером в Бресте - столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. По предварительной информации, "Опелем" управлял 51-летний житель областного центра. На улице Молодогвардейская он поворачивал налево и не уступил дорогу ехавшему навстречу "Мерседесу". В результате ДТП водитель легковушки получил травмы лица. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой. Шофер минивена не пострадал, сообщили в ГАИ. Информации о пассажирах нет.

И еще одно дорожное происшествие в столице - ближе к полуночи на улице М.Богдановича "Део Матиз" снес светофор. По информации ГАИ, водитель не рассчитал скорость движения, из-за чего не справился с управлением - машину занесло и выбросило за пределы проезжей части. Благо, ДТП обошлось без пострадавших, автомобиль получил механические повреждения. В ГАИ отметили, что машину к этому моменту переобуть в зимнюю резину не успели.