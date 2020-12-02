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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Настоящий вечер приключений был у 19-летнего студента столичного вуза Повредил 4 автомобиля, прыгал на велосипеде байкшеринга, оказал сопротивление милиции - настоящий вечер приключений был у 19-летнего студента столичного вуза....

Повредил 4 автомобиля, прыгал на велосипеде байкшеринга, оказал сопротивление милиции - настоящий вечер приключений был у 19-летнего студента столичного вуза. Сотрудники уголовного розыска задержали пьяную компанию, а видео, изъятое с телефона одногруппника, теперь приобщено к уголовному делу. Главный герой роликов вспомнил о своем вечере лишь после просмотра видео. По данным милиции, общая сумма ущерба составила боле 1 000 рублей. Не исключено, что в отношении парня будет возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".