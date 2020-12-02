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Дорожная милиция выясняет обстоятельства аварии с участием скорой в Минске
02.12.2020 12:37 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTДТП случилось на пересечении Одоевского - Кириенко. По предварительной информации, спецавтомобиль проезжал перекресток с включенными маячками на красный свет. В этот момент и произошло столкновение с Kia. Авария в этом месте вызвала затор.
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ДТП случилось на пересечении Одоевского - Кириенко. По предварительной информации, спецавтомобиль проезжал перекресток с включенными маячками на красный свет. В...
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