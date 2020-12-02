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Сразу две аварии на столичном проспекте Независимости в Минске в районе метро Восток.
02.12.2020 14:19 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTНа одном из перекрестков столкнулись Skoda и Renault. Пассажир Octavia - 14-летняя девочка, которая находилась в удерживающем устройстве, была госпитализирована, водители не пострадали. Причину инцидента установит дорожная милиция.
Во втором случае шофер за рулем Lexus на переходе сбил 51-летнюю женщинуС травмами пострадавшая была доставлена в больницу. Что стало причиной наезда, и почему водитель не заметил препятствие – сейчас разбираются следователи и инспекторы.
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На одном из перекрестков столкнулись Skoda и Renault. Пассажир Octavia - 14-летняя девочка, которая находилась в удерживающем устройстве, была госпитализирована, водители не...
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