﻿ Сразу две аварии на столичном проспекте Независимости в Минске в районе метро Восток.. 21.by
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Сразу две аварии на столичном проспекте Независимости в Минске в районе метро Восток.

02.12.2020 14:19 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

На одном из перекрестков столкнулись Skoda и Renault. Пассажир Octavia - 14-летняя девочка, которая находилась в удерживающем устройстве, была госпитализирована, водители не пострадали. Причину инцидента установит дорожная милиция. 

Во втором случае шофер за рулем Lexus на переходе сбил 51-летнюю женщину

С травмами пострадавшая была доставлена в больницу. Что стало причиной наезда, и почему водитель не заметил препятствие – сейчас разбираются следователи и инспекторы. 

 
 
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На одном из перекрестков столкнулись Skoda и Renault. Пассажир Octavia - 14-летняя девочка, которая находилась в удерживающем устройстве, была госпитализирована, водители не...
 
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