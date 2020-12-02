Источник материала: БT

Во втором случае шофер за рулем Lexus на переходе сбил 51-летнюю женщину

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сразу две аварии на столичном проспекте Независимости в Минске в районе метро Восток. На одном из перекрестков столкнулись Skoda и Renault. Пассажир Octavia - 14-летняя девочка, которая находилась в удерживающем устройстве, была госпитализирована, водители не...

На одном из перекрестков столкнулись Skoda и Renault. Пассажир Octavia - 14-летняя девочка, которая находилась в удерживающем устройстве, была госпитализирована, водители не пострадали. Причину инцидента установит дорожная милиция.С травмами пострадавшая была доставлена в больницу. Что стало причиной наезда, и почему водитель не заметил препятствие – сейчас разбираются следователи и инспекторы.