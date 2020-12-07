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Дайджест дорожных происшествий

08.12.2020 08:23 — | БT  
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Источник материала: БT

Нетрезвый водитель угодил в ДТП, а затем решил погонять с инспекторами ГАИ. Инцидент произошел прошлой ночью в Минске. Водитель автомобиля «форд» на парковке одного из гипермаркетов столкнулся с двумя автомобилями. На линию 102 позвонил неравнодушный свидетель. Приехавшие сотрудники ГАИ неоднократно подавали сигнал об остановке, однако водитель не реагировал, пытался скрыться. Через какое-то время нарушителя все-таки удалось задержать. Результат освидетельствования - 2,1 промилле алкоголя. Также установлено, что у шофера не было водительских прав - он их вовсе не получал. В отношении беглеца составили ряд административных проколов.

В Минске мама и дочь угодили под колеса машины 

В Минске мама и дочь угодили под колеса машины - 33-летняя женщина в больнице. Инцидент произошел сегодня утром на Старовиленском тракте. По информации ГАИ, мать и 8-летняя дочь переходили дорогу по зебре, когда на них наехал водитель "форда". Почему водитель не заметил людей, сейчас выясняют инспекторы.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД Минска: "Пешеходы были осмотрены медиками. Женщину доставили в медучреждение для осмотра, девочка бригада скорой медицинской помощи была осмотрела на месте происшествия. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего".

В Калинковичах 53-летний водитель "фольксвагена" сбил 17-летнюю девушку-пешехода

ДТП произошло на минувших выходных. По информации ГАИ, подросток переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Шофер не заметил ее и наехал. Итог - девушка в больнице. ГАИ разбирается в обстоятельствах.

Наезд на пешехода в Гродно

Еще один наезд на пешехода, на этот раз в Гродно. Ночью 35-летний водитель автомобиля "протон", на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 56-летнего мужчину. С различными травмами пешехода госпитализировали в реанимацию. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Столкновение в Смолевичском районе

Лобовое столкновение в Смолевичском районе - погиб один из водителей. Смертельная авария произошла на 1-м километре автодороги Смолевичи - Жодино. По информации ГАИ,

41-летний шофер "форда" не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на встречку, где столкнулся с УАЗом. В результате столкновения 52-летний водитель УАЗа скончался на месте происшествия.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Нетрезвый водитель угодил в ДТП, а затем решил погонять с инспекторами ГАИ. Инцидент произошел прошлой ночью в Минске. Водитель автомобиля «форд» на парковке...
 
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