Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан мужчина, который хранил марихуану в морозильнике Все для себя. 42-летний задержанный рассказал, что семена травы купил летом в Сети. После высадил их у себя на дачном участке. Когда каннабис достиг нужного размера,...

Все для себя. 42-летний задержанный рассказал, что семена травы купил летом в Сети. После высадил их у себя на дачном участке. Когда каннабис достиг нужного размера, собрал и высушил зелье. Фигурант уверяет, хранил дурман для себя. Всего в морозильнике и на даче оперативники нашли 120 граммов марихуаны, а еще приспособления для курения.