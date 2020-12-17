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В Минске задержан мужчина, который хранил марихуану в морозильнике
18.12.2020 12:53 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВсе для себя. 42-летний задержанный рассказал, что семена травы купил летом в Сети. После высадил их у себя на дачном участке. Когда каннабис достиг нужного размера, собрал и высушил зелье. Фигурант уверяет, хранил дурман для себя. Всего в морозильнике и на даче оперативники нашли 120 граммов марихуаны, а еще приспособления для курения.
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Все для себя. 42-летний задержанный рассказал, что семена травы купил летом в Сети. После высадил их у себя на дачном участке. Когда каннабис достиг нужного размера,...
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