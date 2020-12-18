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В Минске водитель не справился с управлением и врезался в светофор
18.12.2020 12:53 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
По предварительной информации, шофер "Пежо 406" ехал по местному проезду со стороны Тимирязева, при повороте налево машина наехала на островок безопасности и врезалась в светофор. Пострадавших в ДТП нет. Но автомобиль получил значительные повреждения. Не исключено, что причиной ДТП стала плохая погода.
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По предварительной информации, шофер "Пежо 406" ехал по местному проезду со стороны Тимирязева, при повороте налево машина наехала на островок безопасности и...
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