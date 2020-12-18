В Минске водитель не справился с управлением и врезался в светофор

Источник материала: БT

По предварительной информации, шофер "Пежо 406" ехал по местному проезду со стороны Тимирязева, при повороте налево машина наехала на островок безопасности и врезалась в светофор. Пострадавших в ДТП нет. Но автомобиль получил значительные повреждения. Не исключено, что причиной ДТП стала плохая погода.