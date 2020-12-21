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Кража из магазина: обвиняемые заключены под стражу

21.12.2020 18:43 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Как пишет телеграм-канал СК, вечером 8 декабря девушка и молодой человек зашли в один из торговых объектов Минска и похитили два джемпера. После чего скрылись с места происшествия. Минус 270 рублей в кассе магазина. Отмечается, что милиция задержала ушлых покупателей. В ходе допроса мужчина пояснил следователям, что продал похищенное по низкой цене случайным прохожим на одном из столичных рынков. Согласно материалам дела, фигуранты ранее судимы за кражи, а мужчина еще и за незаконный оборот запрещенных веществ. Оба нигде не работают и привлекались к административной ответственности. Сейчас обоим предъявлено обвинение в краже, совершенной группой лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Как пишет телеграм-канал СК, вечером 8 декабря девушка и молодой человек зашли в один из торговых объектов Минска и похитили два джемпера. После чего скрылись с...
 
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