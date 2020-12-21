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16 учетных ДТП, в которых погиб один человек и 18 травмированы; 136 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; 363 не имели прав. Подробности дорожной обстановки в стране расскажет Владимир Королев.

Не заметил фуру

ГАИ проводит проверку по факту аварии в Дубровенском районе – на трассе М1 "ивеко" врезался в припаркованную фуру. ДТП случилось накануне вечером. Почему водитель не увидел многотонный автопоезд на дороге, сейчас выясняют инспекторы ГАИ. В результате аварии мужчина оказался заблокированным в салоне - помощь ему оказывали спасатели, после пострадавший был госпитализирован. Шофер "скании" не пострадал.

Дорогая поездка

Пьяная поездка на машине каршеринга выльется в солидный штраф для 22-летней девушки. ДТП случилось на улице Орловской в Минске. Водитель не справилась с управлением, выехала за пределы дороги и врезалась в столб. В аварии никто не пострадал, медосвидетельствование показало свыше 1,8 промилле алкоголя. Помимо лишения прав на 3 года, водителю грозит штраф за пьяную езду. Законодательством предусмотрена сумма до 2 700 рублей. Также свой счет вправе выставить и сервис каршеринга – до 5,5 тысяч рублей, не считая ремонта авто.

Пьяные приключения

Предупредительный выстрел в воздух успокоил пьяного водителя, который не хотел проходить медосвидетельствование. Инцидент случился накануне в Минске на пересечении Кошевого - Долгобродской водитель наехал на бордюрный камень. Когда шофера доставили в диспансер, чтобы узнать степень его опьянения, мужчина оттолкнул инспектора и попытался сбежать. Теперь помимо протокола за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, добавится статья за неповиновение сотруднику ГАИ.

Дорога не прощает ошибок

Наезд на пешехода в Витебске – ЧП случилось на улице Берестеня. Известно, что 72-летний дедушка переходил дорогу вне перехода, когда на него наехал "ситроен". Пострадавший был доставлен в больницу. В Лунинецком районе произошел смертельный наезд. ДТП случилось в агрогородке Любань. По предварительной информации, пешеход лежал на проезжей части, когда на него наехал "фольксваген". Через несколько часов 44-летний мужчина скончался в больнице.

Не уступил дорогу

Не предоставил преимущество на перекрестке – авария с участием такси в Гродно - там столкнулись "рено" и "пежо". В результате ДТП водитель «рено» получила перелом руки. После оказания помощи 29-летняя женщина была отпущена домой. Шофер такси не пострадал.