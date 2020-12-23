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8 лет лишения свободы за попытку разбойного нападения

23.12.2020 20:43 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня суд Фрунзенского района столицы огласил приговор 30-летнему налетчику. Как ранее сообщала милиция, инцидент произошел утром 24 сентября в торговом центре "Тивали". Житель Минска зашел в обменник и потребовал у сотрудницы наличные. При этом он угрожал женщине взорвать самодельное устройство. В тот момент в кассе находилось 70 тысяч рублей, однако разбойнику ничего не досталось. Работница успела нажать тревожную кнопку, мужчина скрылся.

Что подтолкнуло подозреваемого пойти на преступление, расскажет Елизавета Лакотко.

Что такое не везет и как с этим бороться? Для себя ответ на этот вопрос нашел 30-летний житель столицы. Он по-крупному проигрался в онлайн-казино, а долги нужно было отдавать. Потому и пошел на преступление.

В день налета в кассе обменника находилось 70 тысяч рублей. И все же разбойнику не досталось ни копеечки. Несмотря на угрозы, сотрудница отказалась отдавать мужчине наличные и нажала тревожную кнопку.

Подозреваемого задержали спустя несколько недель. Сегодня суд Фрунзенского района огласил вердикт обвиняемому в разбойном нападении. Известно, что ранее мужчина судим не был.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. На это у сторон есть 10 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня суд Фрунзенского района столицы огласил приговор 30-летнему налетчику. Как ранее сообщала милиция, инцидент произошел утром 24 сентября в торговом центре...
 
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