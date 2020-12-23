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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Не понравилось, как паркуется". Проколол колеса соседу Именно так объяснил свой поступок 26-летний минчанин, после того, как проколол колеса соседу. В милицию обратился гражданин, который сообщил о том, что неизвестный...

Именно так объяснил свой поступок 26-летний минчанин, после того, как проколол колеса соседу. В милицию обратился гражданин, который сообщил о том, что неизвестный повредил колеса в его машине. Оперативники вычислили вандала, им оказался неработающий сосед потерпевшего. Минчанин рассказал, что, выпив, ему не понравилось, как машина запаркована во дворе. Он взял шило и проколол 2 колеса, после чего скрылся.