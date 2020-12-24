В Минске установили личность женщины, которая забрала отставленную на улице сумку

Источник материала: БT

К сотрудникам милиции обратился мужчина, который рассказал, что, перенося вещи в подвал, оставил часть возле подъезда. Вернувшись за ними, не обнаружил сумку со спортивным инвентарем. При этом воришка попал на камеру наблюдения, и уже в скором времени его задержали. Похитительницей оказалась 57-летняя женщина. Минчанка пояснила, что, гуляя во дворе с собакой, увидела оставленные без присмотра вещи. Оглянувшись, она воспользовалась ситуацией и отнесла сумку домой. Сумма ущерба составила более 1000 рублей. Известно, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась. Теперь же ее судьбой займутся следователи.