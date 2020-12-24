Столиные бойцы наркоконтроля задержали сбытчика запрещенных веществ

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22-летний парень занимался продажей наркотиков. Трудился закладчиком на интернет-площадку - стаж более полугода. В квартире торговца оперативники нашли 29 упаковок с порошком белого цвета, электронные весы и фасовочные пакеты. Но и это еще не все, дома также были обнаружены три контейнера, в которых росла конопля. Стражам порядка юноша объяснил, что занимается бесконтактным распространением дурманов, то есть - с помощью закладок.