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Столиные бойцы наркоконтроля задержали сбытчика запрещенных веществ

24.12.2020 20:45 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

22-летний парень занимался продажей наркотиков. Трудился закладчиком на интернет-площадку - стаж более полугода. В квартире торговца оперативники нашли 29 упаковок с порошком белого цвета, электронные весы и фасовочные пакеты. Но и это еще не все, дома также были обнаружены три контейнера, в которых росла конопля. Стражам порядка юноша объяснил, что занимается бесконтактным распространением дурманов, то есть - с помощью закладок.

 
 
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22-летний парень занимался продажей наркотиков. Трудился закладчиком на интернет-площадку - стаж более полугода. В квартире торговца оперативники нашли 29 упаковок...
 
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