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Спецподразделение "Стрела" активизирует мониторинг на дорогах страны

04.01.2021 10:35 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Экипажи будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки автотрасс. Запланированы и мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением с использованием автомобилей гражданской окраски, особенно вечером и ночью. В ГАИ говорят, что такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире. Сотрудники "Стрелы" ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и на оказание помощи участникам движения. Повышенное внимание инспекторы будут уделять профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД, например, превышению скорости, игнорированию правил обгона, перевозке пассажиров. И, конечно, это контроль за пьяными водителями и пешеходами.

 
 
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Экипажи будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки автотрасс. Запланированы и мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным...
 
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