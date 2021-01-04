|
Спецподразделение "Стрела" активизирует мониторинг на дорогах страны
04.01.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Экипажи будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки автотрасс. Запланированы и мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением с использованием автомобилей гражданской окраски, особенно вечером и ночью. В ГАИ говорят, что такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире. Сотрудники "Стрелы" ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и на оказание помощи участникам движения. Повышенное внимание инспекторы будут уделять профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД, например, превышению скорости, игнорированию правил обгона, перевозке пассажиров. И, конечно, это контроль за пьяными водителями и пешеходами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экипажи будут отрабатывать наиболее аварийно опасные участки автотрасс. Запланированы и мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)