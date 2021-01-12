В центре экологии и краеведения зимуют летучие мыши

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Свое холодное, но уютное место для зимовки в Минске нашли... летучие мыши. Для них в Республиканском центре экологии и краеведения организовали комфортное пребывание - они спят в мешочках в холодильнике. В городах летучие мыши могут зимовать на балконах и в подъездах. Но потревоженные человеком или перепадами температур мышки просыпаются. Что может привести к их гибели. Перед тем как отправить мышь на зимовку, ее обрабатывают и взвешивают. Раз в две недели подопечных осматривают. Из 19 видов летучих мышей, которые живут в нашей стране, 8 занесены в Красную книгу.

В центре экологии на зимовку могут принять до 150 рукокрылых. В начале весны все подопечные вернутся на свободу. Для безопасности летучих мышей, которые рано проснулись, их советуют передавать сотрудникам центра.