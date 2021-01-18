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О самых крупных ЧП

18.01.2021 18:43 — | БT  
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Источник материала: БT

Неудивительно, что в такое время отопительные приборы во многих домах работают по максимуму. В некоторых случаях это становится проблемой. О самых крупных ЧП расскажет Юрий Шевчук.

В Минской области за ночь при пожарах погибли 3 человека, в том числе  ребенок

По данным следствия, в первом случае горел дом в деревне Сетча Пуховичского района. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 64-летней  женщины и 44-летнего жителя соседней деревни. Еще один трагический случай произошел в агрогородке Старые Дороги. Там при пожаре в жилом доме погиб 7-летний мальчик. Его мать была доставлена в реанимацию. Второму ребенку, девочке 12 лет, удалось спастись. По предварительной информации, причиной пожара в обоих случаях стал перекал печи. 

СК возбудил уголовное дело по факту поджога родительского дома

По данным следствия, накануне инцидента 35-летний мужчина просил деньги у отца и матери  на выпивку. Но в ответ был получен отказ, в итоге сын пригрозил спалить дом. Чтобы не продолжать ссору, родители ушли и позвонили в милицию. Через некоторое время они увидели свое жилье, охваченное пламенем, и вызвали МЧС. Спасателями пожар был ликвидирован, однако дом стал непригоден для проживания. Подозреваемого задержали в тот же день, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом".

В Сморгонском районе при пожаре пострадал 3-летний ребенок

По данным следствия,  ЧП произошло в агрогородке Раковцы. На момент пожара в доме  находился 56-летний мужчина вместе с 3-летним пасынком своего брата. Мужчина с ребенком были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Установлено, что предварительной причиной пожара стало неисправное состояние электропроводки. 


Пенсионер спасен на пожаре в Дятловском районе

В  деревне Жуковщина горел жилой дом. Спасителям удалось вывести из задымленного жилища 69-летнего мужчину. С диагнозом "отравление продуктами горения" спасенный госпитализирован в больницу. Огнем уничтожена кровать и повреждено потолочное перекрытие. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

В Глубокском районе пенсионерку спас сработавший пожарный извещатель

Ночью в деревне Плиса загорелся дом 80-летней пенсионерки. Жилище было оборудовано АПИ, который сработал и разбудил хозяйку дома. Услышав тревожный звук, бабушка покинула горящий дом. Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Одна из версий случившегося - нарушение правил эксплуатации печи.  

 
 
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Неудивительно, что в такое время отопительные приборы во многих домах работают по максимуму. В некоторых случаях это становится проблемой. О самых крупных ЧП...
 
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