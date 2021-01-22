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Столичные оперативники изъяли более тонны стеклоомывающей жидкости
22.01.2021 12:37 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTУстановлено, что жители Минска и Минского района скупали незамерзайку на рынке и перепродавали ее на МКАД. Со слов задержанных, жидкость они приобретали от 2,5 до 5 рублей за бутылку, а продавали по 10. Приобретенную продукцию хранили у себя в автомобилях.
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Установлено, что жители Минска и Минского района скупали незамерзайку на рынке и перепродавали ее на МКАД. Со слов задержанных, жидкость они приобретали от 2,5 до 5...
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