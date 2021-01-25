ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии в столице, которая произошла накануне утром

25.01.2021 10:35 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

23-летний водитель на автомобиле марки "фольксваген" ехал по внутреннему кольцу. По данным правоохранителей, молодой человек уснул за рулем. В итоге машина ушла с дороги. После этого авто врезалось в дерево. Водителя доставили в больницу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23-летний водитель на автомобиле марки "фольксваген" ехал по внутреннему кольцу. По данным правоохранителей, молодой человек уснул за рулем. В итоге машина ушла с...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов
  • Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии в столице, которая произошла накануне утром 06:35, БT
  • Все новости

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by