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Сотрудники ГАИ разбираются в обстоятельствах аварии в столице, которая произошла накануне утром
25.01.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT23-летний водитель на автомобиле марки "фольксваген" ехал по внутреннему кольцу. По данным правоохранителей, молодой человек уснул за рулем. В итоге машина ушла с дороги. После этого авто врезалось в дерево. Водителя доставили в больницу.
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23-летний водитель на автомобиле марки "фольксваген" ехал по внутреннему кольцу. По данным правоохранителей, молодой человек уснул за рулем. В итоге машина ушла с...
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