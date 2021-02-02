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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прокатился с пользой - минчанин разул чужой автомобиль Машину присмотрел, пока катался по городу. В итоге в милицию обратился владелец Range Rover. Вскоре выяснилось, что к делу имеет отношение 40-летний житель столицы, ранее...

Машину присмотрел, пока катался по городу. В итоге в милицию обратился владелец Range Rover. Вскоре выяснилось, что к делу имеет отношение 40-летний житель столицы, ранее он уже был судим. Сообщается, что задержанному приглянулось авто на парковке, с помощью домкрата он снял с машины 4 колеса и погрузил в свой автомобиль. После чего отвез их в гараж.