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Прокатился с пользой - минчанин разул чужой автомобиль

02.02.2021 20:45 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Машину присмотрел, пока катался по городу. В итоге в милицию обратился владелец Range Rover. Вскоре выяснилось, что к делу имеет отношение 40-летний житель столицы, ранее он уже был судим. Сообщается, что задержанному приглянулось авто на парковке, с помощью домкрата он снял с машины 4 колеса и погрузил в свой автомобиль. После чего отвез их в гараж. 
 
 
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Машину присмотрел, пока катался по городу. В итоге в милицию обратился владелец Range Rover. Вскоре выяснилось, что к делу имеет отношение 40-летний житель столицы, ранее...
 
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