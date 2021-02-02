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Вы забыли о давней покупке? А вот мошенники помнят все. Рассказ от первого лица
02.02.2021 20:45 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTГероиня нашей следующей истории пару лет назад заказала в интернете лекарство, а осенью ей позвонили, якобы из полиции России. Абонент поведал, мол, препарат был некачественный, и ей, по решению суда, полагается крупная компенсация. Ну и как такая новость может не обрадовать?! Однако была в этой бочке меда ложка дегтя. Чтобы получить выплату, следует оплатить услуги адвоката. А дальше заплатить еще за пятое и десятое. В общем, схема известная и отработанная, но свою жертву так или иначе найдет. Рассказ от первого лица в нашем следующем материале.
Когда в магазинах не найти нужного товара, на помощь приходит интернетИменно всемирная паутина и стала спасением для нашей героини в поиске и покупке лекарства. Но спустя несколько лет раздался звонок, якобы из полиции России. Женщине сообщили, что она приобрела некачественный препарат, за что положена компенсация. Но будьте любезны оплатить услуги адвоката. Сумма 1000 долларов оказалась для дамы неподъемной и она отказалась. Но мошенники не успокоились и позвонили еще раз спустя несколько месяцев.
Однако, чтобы получить воображаемые деньги, нужно опять внести реальныеВ этот раз якобы необходимо заплатить налог 300 тысяч российских рублей. Но и на этом история не закончилась. Многие сейчас зададутся вопросом, почему у героини сюжета не возникало сомнений и она слепо верила аферистам и отдавала свои кровные? Во-первых, перспектива, когда деньги могут появиться из воздуха, заманчива. Во-вторых, вера в удачу, неужели мне повезло? А в-третьих, желание помочь ближнему своему в решении финансовых проблем. В милиции рассказали, что такой вид мошенничества у нас встречается достаточно редко, а пострадавших от него порядка двух десятков. Не стоит забывать и о других уловках жуликов. В последнее время белорусов атакуют и телефонные аферисты. Звонят в "Вайбер" и под маской сотрудников банка просят сообщить номер карты и личные данные.
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Героиня нашей следующей истории пару лет назад заказала в интернете лекарство, а осенью ей позвонили, якобы из полиции России. Абонент поведал, мол, препарат был...
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