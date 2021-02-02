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Правоохранителями задержан мужчина, напавший за один вечер на двух человек

02.02.2021 22:49 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Первый инцидент произошел на улице Калиновского: на женщину напал неизвестный и попытался похитить сумку. Несколькими минутами позже схожий случай произошел на этой же улице. Уже по отработанной схеме злоумышленник ударил пожилую женщину по голове и забрал сумку с вещами. Подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия на остановке общественного транспорта. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний житель столицы.
 
 
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Первый инцидент произошел на улице Калиновского: на женщину напал неизвестный и попытался похитить сумку. Несколькими минутами позже схожий случай произошел на...
 
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