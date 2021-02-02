|
Правоохранителями задержан мужчина, напавший за один вечер на двух человек
02.02.2021 22:49 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTПервый инцидент произошел на улице Калиновского: на женщину напал неизвестный и попытался похитить сумку. Несколькими минутами позже схожий случай произошел на этой же улице. Уже по отработанной схеме злоумышленник ударил пожилую женщину по голове и забрал сумку с вещами. Подозреваемый был задержан недалеко от места происшествия на остановке общественного транспорта. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний житель столицы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый инцидент произошел на улице Калиновского: на женщину напал неизвестный и попытался похитить сумку. Несколькими минутами позже схожий случай произошел на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)