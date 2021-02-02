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Пьяная авария на МКАД. Ночью водитель Chevrolet протаранил впереди идущий погрузчик "Амкодор"
02.02.2021 22:49 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTПострадавших нет, медосвидетельствование показало в выдыхаемом воздухе шофера 1,46 промилле. В отношении водителя Chevrolet составлены административные протоколы.
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Пострадавших нет, медосвидетельствование показало в выдыхаемом воздухе шофера 1,46 промилле. В отношении водителя Chevrolet составлены административные протоколы.
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