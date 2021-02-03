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В Минске задержали мужчину, который пытался уехать на чужом авто

03.02.2021 10:35 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Не смог угнать машину и устроил в ней погром. В Минске задержали мужчину, который пытался уехать на чужом авто. В милицию обратился хозяин машины. В ходе разбирательства выяснилось, что угнать Kia хотел ранее судимый 34-летний минчан. Установлено, что мужчина через незапертую дверь залез в авто, пытался завести, но ни оставленный ключ от зажигания, ни вырванные провода из панели мужчине не помогли. Разозлившись, он сломал детское кресло и выбросил тюбинг из багажника.

 
Теги: Минск
 
 
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Не смог угнать машину и устроил в ней погром. В Минске задержали мужчину, который пытался уехать на чужом авто. В милицию обратился хозяин машины. В ходе...
 
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