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Автодайджест
15.02.2021 22:47 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTКто отличился на дорогах страны, расскажет Владимир Королев.
Не заметил фуру?В интернете появилось видео аварии на столичной кольцевой, где «вольво» врезалась в остановившуюся фуру. Предварительно установлено, что водитель отвлекся во время движения. В результате аварии 29-летний шофер с травмами был доставлен в больницу.
Последняя поездкаСмертельная авария в пригороде Гродно – там «ауди» столкнулась с микроавтобусом "форд". Трагедия произошла на автодороге Гродно - Озеры. В результате ДТП погибли водитель и пассажир "ауди". Также помощь понадобилась пассажиру легковушки и микроавтобуса.
Небезопасный маневрСовершая обгон, не убедился в безопасности маневра – лобовое столкновение двух кроссоверов в Чериковском районе. ДТП случилось на заснеженной дороге. На встречной полосе «мерседес» врезался в БМВ, водитель которого (житель Краснодара) с травмами был госпитализирован.
Оказался на встречнойЕще одна лобовая авария случилась в Волковысском районе. По данным ГАИ, 23-летний водитель не учел состояние дороги и неверно выбрал скорость, в результате чего "фольксваген" оказался на встречной и врезался в "мазду". От удара пострадала пассажир «фольксвагена», с переломом ключицы девушка была госпитализирована.
Случай на переходеА это кадры наезда на 17-летнюю девушку на пешеходном переходе в Минском районе. Инцидент случился в Прилуках. Почему водитель «шкоды» не увидел человека на дороге, сейчас выясняют инспекторы ГАИ. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована.
Переходил проспектИ еще один наезд в выходные произошел в Минске на Партизанском проспекте 28-летний минчанин переходил магистраль вне пешеходного перехода и попал под колеса микроавтобуса.
Опасный маневрНестандартная парковка в Бресте - этим утром автомобиль такси ушел в неуправляемый занос и вылетел на остановку. В этот момент здесь не было людей, в результате инцидента никто не пострадал, шофер "рено" привлечен к административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки.
Погода проверяет водителей
Из-за низкой температуры и снега дорожная обстановка продолжает оставаться сложной. То и дело происходят «скользкие» аварии. Это кадры с трассы Минск - Гомель в Жлобинском районе, где фура угодила в кювет. Доставать большегруз пришлось инспекторам ГАИ и дорожным службам.
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Кто отличился на дорогах страны, расскажет Владимир Королев. Не заметил фуру? В интернете появилось видео аварии на столичной кольцевой, где «вольво» врезалась...
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