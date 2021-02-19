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В Минске молодой водитель "пежо" столкнулся с двумя авто, обошлось без пострадавших

19.02.2021 10:35 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

ДТП произошло накануне на проспекте Победителей. По информации ГАИ, шофер французской машины не соблюдал дистанцию и столкнулся с "ауди". После этого он выехал на встречку, где врезался в БМВ. Машины получили повреждения. В обстоятельствах разбирается ГАИ.

 
 
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ДТП произошло накануне на проспекте Победителей. По информации ГАИ, шофер французской машины не соблюдал дистанцию и столкнулся с "ауди". После этого он выехал на...
 
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