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Сначала украл чужие вещи, а затем еще и вернул их за вознаграждение
19.02.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину, который похитил сумку с вещами. Инцидент произошел в одном из подземных переходов. Минчанин, возвращаясь домой со своими приятелями, заприметил, как мужчина раскладывает товары для продажи. Дождавшись момента, когда продавец отвернется, подбежал и забрал сумку с товаром.
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Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину, который похитил сумку с вещами. Инцидент произошел в одном из подземных переходов. Минчанин,...
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