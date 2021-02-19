Сначала украл чужие вещи, а затем еще и вернул их за вознаграждение

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Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 35-летнего мужчину, который похитил сумку с вещами. Инцидент произошел в одном из подземных переходов. Минчанин, возвращаясь домой со своими приятелями, заприметил, как мужчина раскладывает товары для продажи. Дождавшись момента, когда продавец отвернется, подбежал и забрал сумку с товаром.