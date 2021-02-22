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Продолжит эфир обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Передаю слово Владимиру Королеву.

Авария на пустой дороге - ночью в Минске Ford врезался в осветительную мачту

ДТП случилось на проспекте Дзержинского. Почему водитель не справился с управлением, выясняют специалисты Комитета судэкспертиз. Мужчина с травмами был доставлен в больницу. Схожее ДТП произошла на столичной улице Харьковская, здесь водитель также не справился с управлением – автомобиль оказался за пределами дороги, въехал в снежный вал, а после врезался в дерево и фонарный столб. Мужчина также был госпитализирован.

Индикация на панели о перегреве двигателя, а после возгорание

Специалисты выясняют причину пожара в моторном отсеке Citroen. Инцидент случился в Минске. Мама с ребенком ехали на машине, завидев ошибку, женщина остановила автомобиль, а после услышала хлопок, из-под капота показалось пламя. Приехавшие спасатели ликвидировали возгорание.

Два человека погибли на пожаре в Оршанском районе

В ночь на воскресенье спасатели получили сообщение о задымлении из квартиры жилого дома. На полу и на кровати огнеборцы обнаружили мужчин, медики лишь констатировали их смерть. Предварительная версия ЧП - непотушенная сигарета. В Поставском районе причиной смертельного пожара, скорее всего, стало нарушение правил эксплуатации печи. Погибшего пенсионера обнаружил сын, который приехал в гости к отцу. Еще до приезда спасателей мужчина забежал в задымленную комнату и потушил пламя.

В Шумилинском районе на пожаре удалось спасти двух человек

По лестнице бойцы МЧС проникли через окно в горящую квартиру, где на полу у входа в кухню лежал мужчина. В жилой комнате огнеборцы обнаружили хозяина квартиры. Впоследствии их передали в руки медиков, в результате осмотра, один пострадавший был госпитализирован. Предполагаемая причина ЧП - неосторожное обращение с огнём при курении.

Непотушенная сигарета чуть не закончилась трагедией и в Борисове

К моменту приезда спасателей мужчина стоял в окне и ждал помощь, поскольку выйти из горящей квартиры самостоятельно не мог. В результате ЧП никто не пострадал, огонь повредил квартиру и кровлю дома.

Завалился объезжая фуру

В Пружанском районе произошла авария с участием двух большегрузов. На автодороге Слоним - Высокое водитель МАЗа забуксовал в снежной каше заезжая на стоянку. Полуприцеп фуры перегородил всю проезжую часть. Чтобы избежать столкновения, шофер Volvo принял решение объехать препятствие по обочине, но не справился с управлением и съехал в кювет, после чего фура завалилась на бок. В результате инцидента никто не пострадал.