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Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка

24.02.2021 20:45 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

По данным СК, утром 19 февраля 46-летняя водитель автомобиля Jaguar ехала по улице Городецкой и сбила 9-летнего мальчика, который переходил дорогу на красный свет. После наезда школьника отбросило на встречную полосу движения. По трагичной случайности, там водитель Opel Astra еще раз сбил ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений".

 
 
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По данным СК, утром 19 февраля 46-летняя водитель автомобиля Jaguar ехала по улице Городецкой и сбила 9-летнего мальчика, который переходил дорогу на красный свет. После...
 
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