В Минске задержали нетрезвого водителя почти с 3,5 промилле алкоголя

Источник материала: БT

По информации ГАИ, 53-летний шофер ехал по улице Острошицкой. В какой-то момент, из-за своего хмельного состояния, мужчина не справился с управлением своего Nissan и врезался в металлическое ограждение. По счастливой случайности никто не пострадал. При проведении освидетельствования концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя составила без малого 3,5 промилле. В отношении мужчины составлено три протокола об административных правонарушениях.