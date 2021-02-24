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В Минске задержали нетрезвого водителя почти с 3,5 промилле алкоголя
24.02.2021 20:45 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
По информации ГАИ, 53-летний шофер ехал по улице Острошицкой. В какой-то момент, из-за своего хмельного состояния, мужчина не справился с управлением своего Nissan и врезался в металлическое ограждение. По счастливой случайности никто не пострадал. При проведении освидетельствования концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя составила без малого 3,5 промилле. В отношении мужчины составлено три протокола об административных правонарушениях.
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По информации ГАИ, 53-летний шофер ехал по улице Острошицкой. В какой-то момент, из-за своего хмельного состояния, мужчина не справился с управлением своего Nissan и...
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