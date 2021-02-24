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Ездил по встречной, попытался скрыться и наехал на инспектора ГАИ
24.02.2021 22:47 — Новости регионов | БT
Источник материала: БT
Завершено расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Инцидент произошел в сентябре на столичной улице Разинской, где его пытались остановить правоохранители. Как сообщает СК, 36-летний мужчина на Volkswagen Passat попытался уйти от ответственности, сдавая задним ходом, наехал на инспектора и при этом зацепил служебный автомобиль. Поводом для его преследования стала езда по встречной полосе на проспекте Дзержинского, затем водитель попытался скрыться во дворах, но его там заблокировали стражи порядка.
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Завершено расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Инцидент произошел в сентябре на столичной улице Разинской, где его...
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