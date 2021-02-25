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Похитил из офиса 40 000 рублей

25.02.2021 10:35 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

В Минске оперативники задержали работника компании, который подозревается в краже денег из сейфа. Ночью подозреваемый проник в офис компании, где работал кладовщиком, закрыл камеру наблюдения листом картона и сорвал куш. 

Алексей Машкин, заместитель начальника отдела УУР КМ ГУВД Мингорисполкома: "Поскольку мужчин знал, где находятся ключи от сейфа, он их взял и похитил около 40 000.  В ходе беседы задержанный пояснил, что полученные денежные средства он потратил на погашение долгов, игры в букмекерской конторе  и личные нужды. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК для принятия решения". 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске оперативники задержали работника компании, который подозревается в краже денег из сейфа. Ночью подозреваемый проник в офис компании, где работал...
 
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