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Похитил из офиса 40 000 рублей
25.02.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВ Минске оперативники задержали работника компании, который подозревается в краже денег из сейфа. Ночью подозреваемый проник в офис компании, где работал кладовщиком, закрыл камеру наблюдения листом картона и сорвал куш.
Алексей Машкин, заместитель начальника отдела УУР КМ ГУВД Мингорисполкома: "Поскольку мужчин знал, где находятся ключи от сейфа, он их взял и похитил около 40 000. В ходе беседы задержанный пояснил, что полученные денежные средства он потратил на погашение долгов, игры в букмекерской конторе и личные нужды. Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Материалы проверки переданы в Заводской (г. Минска) РОСК для принятия решения".
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В Минске оперативники задержали работника компании, который подозревается в краже денег из сейфа. Ночью подозреваемый проник в офис компании, где работал...
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