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В Минске задержан закладчик психотропов
25.02.2021 10:35 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTК наряду охраны обратился прохожий, указав на минера. Уточнив приметы, милиционеры задержали подозреваемого. При досмотре у парня оказался сверток с непонятным веществом. Впоследствии правоохранители установили, что за неделю молодой человек сделал более 60 закладок психотропов. Фигурант пояснил, что таким образом хотел заработать на новый смокинг.
Анастасия Марченко, официальный представитель Департамента охраны: "Задержанному 22 года, судимостей не имеет, однако состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данному факту следователями дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств".
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К наряду охраны обратился прохожий, указав на минера. Уточнив приметы, милиционеры задержали подозреваемого. При досмотре у парня оказался сверток с непонятным...
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