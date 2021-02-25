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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан закладчик психотропов К наряду охраны обратился прохожий, указав на минера. Уточнив приметы, милиционеры задержали подозреваемого. При досмотре у парня оказался сверток с непонятным...

К наряду охраны обратился прохожий, указав на минера. Уточнив приметы, милиционеры задержали подозреваемого. При досмотре у парня оказался сверток с непонятным веществом. Впоследствии правоохранители установили, что за неделю молодой человек сделал более 60 закладок психотропов. Фигурант пояснил, что таким образом хотел заработать на новый смокинг.