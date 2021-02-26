ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры

26.02.2021 12:37 — | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры - студенты одного из вузов. Спецоперацию провел столичный наркоконтроль. При себе у молодежи нашли около 200 г марихуаны. Выяснилось, что накануне распространители запрещенного зелья успели разложить в парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном общим весом 400 г. Дома у одного задержанного правоохранители нашли 300 г марихуаны, а также электронные весы, пакеты и изоленту (все использовалось для фасовки "товара").

Оперативники установили, что молодые люди работали на наркомаркет около 4 месяцев. Изначально устроились мелкими закладчиками, а после стали оптовыми курьерами. Действовали сообща с распределением ролей: один фасовал, второй прятал. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры - студенты одного из вузов. Спецоперацию провел столичный наркоконтроль. При себе у молодежи нашли около 200 г...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Похитил из офиса 40 000 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by