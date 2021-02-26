Источник материала: БT

В Минске задержаны несовершеннолетние наркодилеры - студенты одного из вузов. Спецоперацию провел столичный наркоконтроль. При себе у молодежи нашли около 200 г марихуаны. Выяснилось, что накануне распространители запрещенного зелья успели разложить в парке более 50 закладок с марихуаной и мефедроном общим весом 400 г. Дома у одного задержанного правоохранители нашли 300 г марихуаны, а также электронные весы, пакеты и изоленту (все использовалось для фасовки "товара").

Оперативники установили, что молодые люди работали на наркомаркет около 4 месяцев. Изначально устроились мелкими закладчиками, а после стали оптовыми курьерами. Действовали сообща с распределением ролей: один фасовал, второй прятал. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.