Автодайджест

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Юрий Шевчук расскажет о самых серьезных автоинцидентах. Продолжит выпуск подборка происшествий на дороге.

Смертельная авария

В Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок. Авария случилась на автодороге Р 66 в Волковысском районе. Автомобиль Citroеn выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 62-летний водитель Volkswagenа от полученных травм скончался в больнице.

Авария в центре столицы

В центре столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. По информации Telegram-канала ГАИ Минска, водитель Geely ехал по проспекту Независимости. Проезжая перекресток с улицей Сурганова на красный сигнал светофора, мужчина врезался в автомобиль Ford. От удара Geely отбросило вправо, на маршрутное такси, а Ford оказался на тротуаре. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобили получили значительные механические повреждения.

Лобовое столкновение

Лобовое столкновение в центре Гродно. ДТП произошло рано утром на улице Горновых. Лоб в лоб столкнулись Audi и Ford. Легковушки не разъехались в районе остановки общественного транспорта. В больницу был доставлен 49-летний водитель Ford.

Осторожно! Пешеход!

В Рогачеве в результате ДТП пострадал пешеход. По информации ГАИ, 34-летний водитель Opel Astra на улице Кирова сбил 48-летнего пешехода, переходившего проезжую часть. Сообщается, что женщина шла по нерегулируемому переходу, но обозначенному дорожными знаками и разметкой. В результате ДТП пострадавшая с травмами была госпитализирована в хирургическое отделение.

Штрафы дороже машины

Кадры погони в Могилеве, информацию от очевидцев приняли ближайшие экипажи ГАИ. «Жигули» мчались по городу на высокой скорости. Заметив машину дорожной милиции, водитель попытался скрыться. В надежде уйти от преследования, шофер свернул в частный сектор, где, петляя среди узких переулков, был задержан. Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя. Известно, что это не первое задержание для 18-летнего парня. В прошлом году он также привлекался за пьяную езду. Итог ночной поездки - 9 протоколов, штрафы и конфискация авто.