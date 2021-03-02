ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автодайджест

02.03.2021 22:47 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Юрий Шевчук расскажет о самых серьезных автоинцидентах. Продолжит выпуск подборка происшествий на дороге.

Смертельная авария

В Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок. Авария случилась на автодороге Р 66 в Волковысском районе. Автомобиль Citroеn выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 62-летний водитель Volkswagenа от полученных травм скончался в больнице.

Авария в центре столицы

В центре столицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. По информации Telegram-канала ГАИ Минска, водитель Geely ехал по проспекту Независимости. Проезжая перекресток с улицей Сурганова на красный сигнал светофора, мужчина врезался в автомобиль Ford. От удара Geely отбросило вправо, на маршрутное такси, а Ford оказался на тротуаре. В результате ДТП никто не пострадал, но автомобили получили значительные механические повреждения.

Лобовое столкновение

Лобовое столкновение в центре Гродно. ДТП произошло рано утром на улице Горновых. Лоб в лоб столкнулись Audi и Ford. Легковушки не разъехались в районе остановки общественного транспорта. В больницу был доставлен 49-летний водитель Ford.

Осторожно! Пешеход!

В Рогачеве в результате ДТП пострадал пешеход. По информации ГАИ, 34-летний водитель Opel Astra на улице Кирова сбил 48-летнего пешехода, переходившего проезжую часть. Сообщается, что женщина шла по нерегулируемому переходу, но обозначенному дорожными знаками и разметкой. В результате ДТП пострадавшая с травмами была госпитализирована в хирургическое отделение.

Штрафы дороже машины

Кадры погони в Могилеве, информацию от очевидцев приняли ближайшие экипажи ГАИ. «Жигули» мчались по городу на высокой скорости. Заметив машину дорожной милиции, водитель попытался скрыться. В надежде уйти от преследования, шофер свернул в частный сектор, где, петляя среди узких переулков, был задержан. Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя. Известно, что это не первое задержание для 18-летнего парня. В прошлом году он также привлекался за пьяную езду. Итог ночной поездки - 9 протоколов, штрафы и конфискация авто.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Шевчук расскажет о самых серьезных автоинцидентах. Продолжит выпуск подборка происшествий на дороге. Смертельная авария В Волковысском районе в ДТП...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by