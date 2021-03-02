Двое закладчиков наркотика задержаны в столице

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Причем, как сообщает МВД, в обоих случаях это произошло, когда сотрудники милиции возвращались домой после рабочей смены. Оперативник уголовного розыска Минска увидел, как некий человек во дворе жилого дома роется в земле, что-то прячет и фотографирует. А уже на месте сотрудники наркоконтроля выяснили, что 26-летний минчанин на протяжении недели приобретал зелье в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ, фасовал их на мелкие дозы и распространял в различных тайниках. Во время обыска у молодого человека изъято более 20 граммов порошкообразного вещества, содержащего в своем составе "Альфа-РVР".

В другом случае с поличным в руки сотрудников ОМОНа попался студент одного из столичных вузов

20-летний минчанин успел проработать на интернет-магазин по продаже наркотиков полгода. Он ежедневно в различных районах Минска раскладывал запрещенные вещества и скидывал координаты своему куратору.