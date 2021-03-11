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Трагедия на стройке в Минске
12.03.2021 06:31 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВо время ремонта неэксплуатируемого детского сада обрушилась бетонная плита - погиб рабочий. Об этом сообщают в МЧС. Постройка по улице Слонимской, 27а, проводились работы по демонтажу конструкции, которая находилась над входом в здание. Плита обрушилась. Погиб монтажник, травмирован электросварщик. Причина ЧП устанавливается.
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Во время ремонта неэксплуатируемого детского сада обрушилась бетонная плита - погиб рабочий. Об этом сообщают в МЧС. Постройка по улице Слонимской, 27а,...
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