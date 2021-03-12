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За долги перед банком у минчанина арестовали квартиру - на разборки тот пришел с топором
12.03.2021 12:37 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTИнцидент произошел еще 5 марта. На линию 102 обратились сотрудники отдела принудительного исполнения. Сообщалось, что в их административном здании находится мужчина, который ведет себя агрессивно и угрожает судебному исполнителю расправой. На место выбыл экипаж Первомайского отдела охраны. Подозреваемого задержали рядом со зданием.
Сергей Шатрун, замначальника Первомайского района Минска отдела Департамента охраны МВД Беларуси: "При себе у злоумышленника находилась хоккейная клюшка и спортивная сумка с орудием. Фигурант ранее привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и мелкое хулиганство. Теперь же ему грозит уголовная ответственность за угрозу насилия в отношении должностного лица".
Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Свои действия подозреваемый объяснил кратко: пытался получить копию акта ареста имущества в счет уплаты долга.
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Инцидент произошел еще 5 марта. На линию 102 обратились сотрудники отдела принудительного исполнения. Сообщалось, что в их административном здании находится...
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