Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За долги перед банком у минчанина арестовали квартиру - на разборки тот пришел с топором Инцидент произошел еще 5 марта. На линию 102 обратились сотрудники отдела принудительного исполнения. Сообщалось, что в их административном здании находится...

Инцидент произошел еще 5 марта. На линию 102 обратились сотрудники отдела принудительного исполнения. Сообщалось, что в их административном здании находится мужчина, который ведет себя агрессивно и угрожает судебному исполнителю расправой. На место выбыл экипаж Первомайского отдела охраны. Подозреваемого задержали рядом со зданием.Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель. Свои действия подозреваемый объяснил кратко: пытался получить копию акта ареста имущества в счет уплаты долга.