|
Обзор новостей от спасателей
15.03.2021 18:43 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTИ продолжит эфир обзор новостей от спасателей. Его подготовил Владимир Королев.
В Гродно часть балкона упала на крышу магазинаИнцидент случился накануне на улице Горького. В жилом доме происходит реконструкция фасада, по данным МЧС, в момент обрушения проводились работы по демонтажу балконного ограждения. В результате инцидента пострадавших нет.
Неосторожное обращение при куренииНеосторожное обращение при курении – это ключевая версия смертельного пожара в Браславском районе. Вечером мужчина, проходя мимо соседского дома, услышал сирену пожарного извещателя, клубы дыма окутали жилище. Сосед вызвал скорую и спасателей. До их приезда сам потушил пламя, залив огонь водой из колодца. Позже он обнаружил бездыханное тело хозяина дома. Возгорания на площади в один метр квадратный хватило, чтобы 51- летний мужчина погиб.
Госпитализацией закончилась остановка лифта в одной из поликлиник ОсиповичейЗаблокированной оказалась пожилая пара. Медперсонал рассказал спасателям, что мужчине нужна срочная помощь. Бойцы МЧС вскрыли дверь лифта и передали пострадавшего медикам. Вскоре пенсионер был госпитализирован.
150 метров до спасенияВ Гомеле спасатели переправили пострадавшего на берег. 53-летний рыбак почувствовал себя плохо – не смог двигаться и вернуться на берег, от которого он отошел на 150 метров. При помощи мягких носилок бойцы МЧС доставили пострадавшего на землю, где его ожидала скорая. После осмотра мужчина был госпитализирован.
Рыбака спасли в Витебском районеИ еще одного рыбака спасли в Витебском районе. Воскресным утром на линию 101 поступило сообщение: на озере вблизи деревни Скрыдлево пенсионер провалился под лед. До приезда водолазов возле пострадавшего находился товарищ – поддерживал его беседой, делал все, чтобы тот не уснул. При помощи спасательной доски мужчина был доставлен на берег и передан врачам, которые госпитализировали его из-за сильного переохлаждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И продолжит эфир обзор новостей от спасателей. Его подготовил Владимир Королев. В Гродно часть балкона упала на крышу магазина Инцидент случился накануне на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)