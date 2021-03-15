﻿ Обзор дорожных новостей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обзор дорожных новостей

15.03.2021 18:43 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси за выходные в ДТП 2 человека погибли, 11 пострадали. Как сообщает МВД, установлены 105 водителей, которые были за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что в прошедшие выходные ГАИ усилила контроль на дорогах страны. И добавим, что дорожная милиция пока не рекомендует менять покрышки, несмотря на то что официально это уже можно делать. Нестабильная погода, перепады температуры - в итоге участки мокрой проезжей части могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия. 
Сегодня обзор дорожных новостей собрал Александр Смирнов. У него подробности смертельной лобовой аварии в Крупском районе, где погибли два человека. 

Жуткое ДТП под Крупками 

В лобовом столкновении погибли два человека, после удара машины загорелись. Трагедия произошла сегодня около семи часов утра на олимпийской трассе. По информации МВД, по предварительной версии, 27-летний житель Витебска уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где и произошла авария. Известно, что молодой человек ехал в сторону Минска. Оба водителя в результате ДТП погибли. Сообщается, что за рулем другого "мерседеса" находился 44-летний житель Старых Дорог. На месте трагедии работали специалисты ГАИ и МЧС, следователи и эксперты.

Смертельная авария произошла и в Полоцком районе

Накануне около шести часов вечера столкнулись Fiat Brava и Volkswagen Passat. По информации МВД, на закруглении дороги влево водитель итальянского авто не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП. Его 66-летняя попутчица погибла на месте происшествия. Сам мужчина и трое человек из другой машины госпитализированы. 

На трассе Осиповичи - Барановичи «рено» выехал под МАЗ

Еще одна авария с гибелью человека. На трассе Осиповичи - Барановичи «рено» выехал под МАЗ. По данным ГАИ, водитель легкового авто, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП пассажир иномарки скончался на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир «рено» с травмами госпитализированы.

Один человек пострадал в столкновении двух легковушек

Авария произошла на трассе М-1. Как рассказали в ГАИ, 57-летняя водитель БМВ столкнулась с "фольксвагеном", который разворачивался, двигаясь попутно в правой полосе. В результате ДТП 57-летний пассажир немецкого авто с травмами госпитализирован.

ГАИ выясняет причины аварии в Гомеле 

ГАИ выясняет причины аварии в Гомеле. Машину такси по каким-то причинам вынесло за пределы дороги, где она врезалась в столб. В итоге бетонная конструкция упала на крышу машины и развалилась на части. 23-летний водитель «рено» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу.  Перевозились ли пассажиры в момент ДТП - не сообщается.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за выходные в ДТП 2 человека погибли, 11 пострадали. Как сообщает МВД, установлены 105 водителей, которые были за рулем авто в состоянии алкогольного...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by