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Обзор дорожных новостей
15.03.2021 18:43 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВ Беларуси за выходные в ДТП 2 человека погибли, 11 пострадали. Как сообщает МВД, установлены 105 водителей, которые были за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что в прошедшие выходные ГАИ усилила контроль на дорогах страны. И добавим, что дорожная милиция пока не рекомендует менять покрышки, несмотря на то что официально это уже можно делать. Нестабильная погода, перепады температуры - в итоге участки мокрой проезжей части могут чередоваться с участками обледенелого или заснеженного покрытия.
Сегодня обзор дорожных новостей собрал Александр Смирнов. У него подробности смертельной лобовой аварии в Крупском районе, где погибли два человека.
Жуткое ДТП под КрупкамиВ лобовом столкновении погибли два человека, после удара машины загорелись. Трагедия произошла сегодня около семи часов утра на олимпийской трассе. По информации МВД, по предварительной версии, 27-летний житель Витебска уснул за рулем, выехал на встречную полосу, где и произошла авария. Известно, что молодой человек ехал в сторону Минска. Оба водителя в результате ДТП погибли. Сообщается, что за рулем другого "мерседеса" находился 44-летний житель Старых Дорог. На месте трагедии работали специалисты ГАИ и МЧС, следователи и эксперты.
Смертельная авария произошла и в Полоцком районеНакануне около шести часов вечера столкнулись Fiat Brava и Volkswagen Passat. По информации МВД, на закруглении дороги влево водитель итальянского авто не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил ДТП. Его 66-летняя попутчица погибла на месте происшествия. Сам мужчина и трое человек из другой машины госпитализированы.
На трассе Осиповичи - Барановичи «рено» выехал под МАЗЕще одна авария с гибелью человека. На трассе Осиповичи - Барановичи «рено» выехал под МАЗ. По данным ГАИ, водитель легкового авто, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП пассажир иномарки скончался на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир «рено» с травмами госпитализированы.
Один человек пострадал в столкновении двух легковушекАвария произошла на трассе М-1. Как рассказали в ГАИ, 57-летняя водитель БМВ столкнулась с "фольксвагеном", который разворачивался, двигаясь попутно в правой полосе. В результате ДТП 57-летний пассажир немецкого авто с травмами госпитализирован.
ГАИ выясняет причины аварии в Гомеле
ГАИ выясняет причины аварии в Гомеле. Машину такси по каким-то причинам вынесло за пределы дороги, где она врезалась в столб. В итоге бетонная конструкция упала на крышу машины и развалилась на части. 23-летний водитель «рено» получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. Перевозились ли пассажиры в момент ДТП - не сообщается.
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В Беларуси за выходные в ДТП 2 человека погибли, 11 пострадали. Как сообщает МВД, установлены 105 водителей, которые были за рулем авто в состоянии алкогольного...
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