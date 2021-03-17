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ГАИ совместно со спасателями потушили горевший автомобиль на улице Брилевских
17.03.2021 12:44 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTНакануне на улице Брилевских сотрудники ГАИ совместно со спасателями потушили горевший автомобиль. Милиционеры заметили припаркованную у края дороги машину "пежо", из-под капота шел дым. Правоохранители вызвали спасателей, а тем временем с помощью огнетушителей сами начали тушить огонь. Сообщается, что никто во время пожара не пострадал.
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Накануне на улице Брилевских сотрудники ГАИ совместно со спасателями потушили горевший автомобиль. Милиционеры заметили припаркованную у края дороги машину...
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