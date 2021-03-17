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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ совместно со спасателями потушили горевший автомобиль на улице Брилевских Накануне на улице Брилевских сотрудники ГАИ совместно со спасателями потушили горевший автомобиль. Милиционеры заметили припаркованную у края дороги машину...

Накануне на улице Брилевских сотрудники ГАИ совместно со спасателями потушили горевший автомобиль. Милиционеры заметили припаркованную у края дороги машину "пежо", из-под капота шел дым. Правоохранители вызвали спасателей, а тем временем с помощью огнетушителей сами начали тушить огонь. Сообщается, что никто во время пожара не пострадал.