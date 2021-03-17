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19-летний минчанин сдал в ломбард вещи родственников своей возлюбленной
17.03.2021 12:44 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTМинимум романтики - 19-летний минчанин забрал вещи родственников своей возлюбленной и сдал их в ломбард. Фигуранта быстро задержали милиционеры.
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Минимум романтики - 19-летний минчанин забрал вещи родственников своей возлюбленной и сдал их в ломбард. Фигуранта быстро задержали милиционеры.
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