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Расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков Тимой Белорусских завершено
17.03.2021 12:44 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTСК завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Предположительно речь идет о деле Тимы Белорусских. По данным следствия, ночью 6 января в игровом клубе в Минске правоохранители задержали 22-летнего музыканта, при себе у него стражи порядка нашли наркотик - это гашиш 0,4 грамма. Но и это не все. Также был обнаружен амфетамин - 0,3 грамма. Действия молодого человека квалифицировали по части 1 статьи 328 "Незаконный оборот наркотиков". К нему применена мера пресечения в виде залога. Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
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СК завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Предположительно речь идет о деле Тимы Белорусских. По данным следствия, ночью 6 января...
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