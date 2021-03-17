Источник материала: БT

Один осматривал территорию, другой совершал хищение. Двое товарищей в столице обчистили машину на 2000 рублей. Как сообщает ГУВД, преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, а на подозреваемых вышли оперативники уголовного розыска. Выяснилось, что к хищению приложили руку ранее судимые приятели. Со слов задержанных, они заранее спланировали план действий: первый вынюхивал, где и чем можно поживиться, второй воплощал задуманное. Как видно, 46-летний минчанин подошел к припаркованной машине, разбил стекло, схватил cумку и скрылся. В ней находились ноутбук, деньги и документы владельца авто.