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Двое товарищей в столице обчистили машину на 2000 рублей

17.03.2021 18:49 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Один осматривал территорию, другой совершал хищение. Двое товарищей в столице обчистили машину на 2000 рублей. Как сообщает ГУВД, преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, а на подозреваемых вышли оперативники уголовного розыска. Выяснилось, что к хищению приложили руку ранее судимые приятели. Со слов задержанных, они заранее спланировали план действий: первый вынюхивал, где и чем можно поживиться, второй воплощал задуманное. Как видно, 46-летний минчанин подошел к припаркованной машине, разбил стекло, схватил cумку и скрылся. В ней находились ноутбук, деньги и документы  владельца авто.

 
 
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Один осматривал территорию, другой совершал хищение. Двое товарищей в столице обчистили машину на 2000 рублей. Как сообщает ГУВД, преступление зафиксировала камера...
 
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