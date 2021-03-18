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В Минске легковушка столкнулась с троллейбусом - есть пострадавшие
18.03.2021 12:39 — | БT
Источник материала: БTДТП произошло накануне на улице Куйбышева. По информации ГАИ, 49-летний шофер Volkswagen при перестроении столкнулся с попутным общественным транспортом. В результате аварии пострадали пассажиры троллейбуса - пенсионерка и молодой парень. Их доставили в больницу.
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ДТП произошло накануне на улице Куйбышева. По информации ГАИ, 49-летний шофер Volkswagen при перестроении столкнулся с попутным общественным транспортом. В результате...
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