﻿ В Минске легковушка столкнулась с троллейбусом - есть пострадавшие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске легковушка столкнулась с троллейбусом - есть пострадавшие

18.03.2021 12:39 — | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

ДТП произошло накануне на улице Куйбышева. По информации ГАИ, 49-летний шофер Volkswagen при перестроении столкнулся с попутным общественным транспортом.  В результате аварии пострадали пассажиры троллейбуса - пенсионерка и молодой парень. Их доставили в больницу. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло накануне на улице Куйбышева. По информации ГАИ, 49-летний шофер Volkswagen при перестроении столкнулся с попутным общественным транспортом.  В результате...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Двое товарищей в столице обчистили машину на 2000 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by