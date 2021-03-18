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Участковые инспекторы - новые подходы к работе, цели и планы
18.03.2021 20:47 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTУчебно-методический сбор с участковыми прошел на днях в Минске. Основной месседж - новый КоАП. Отметим, что сценарий мероприятия был не совсем привычный: говорили не только о применении нормативных актов на практике, но и моделировали ситуации, что называется, из жизни.
О работе в новых реалиях и перспективах развития службы участковых инспекторов наш следующий материал.
Участковый инспектор в этой квартире гость частый. Не удивительно: адрес на контроле милиции. Хозяин и сам не пьет и шумные застолья не устраивает. Правда, на работу все никак не устроится.
С 1 марта вступил в силу новый Административный кодекс, как мы уже не раз говорили, закон должен соответствовать современным реалиям и, конечно, работать на упреждение. Особенно если речь идет об общественной безопасности. А в этом вопросе много чего ложится на плечи простых участковых. Изменения в законодательстве, конечно, отразились на работе милиции в целом и участковых в частности. Например, шумными соседями теперь будут заниматься милиционеры.
Теперь сотрудники милиции могут сами либо привлечь нарушителя к ответственности либо объявить ему предупреждение. Изменения в законодательстве в некотором смысле можно сказать облегчили работу правоохранителей, в частности, речь об ускоренном ведении административного процесса.
Подобный подход не только упрощает, но и ускоряет работу милиции. Пример - пешеходы. Если человек нарушил ПДД, ранее инспектор составлял протокол и направлял его в ГАИ. Теперь схему упростили. На месте сотрудник может объявить предупреждение. Сами правоохранители с нововведениями уже ознакомились, и постепенно будут их доводить и до своих подопечных.
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Учебно-методический сбор с участковыми прошел на днях в Минске. Основной месседж - новый КоАП. Отметим, что сценарий мероприятия был не совсем привычный: говорили...
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