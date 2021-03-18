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Обзор дорожных происшествий
18.03.2021 20:47 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTАвария на подъезде к Бобруйску - перевернулся рефрижератор с грузом. И эффектный переворот Volvo во Львове попал на видео. Обзор дорожных происшествий собрал Александр Камович.
В Бобруйском районе перевернулась фура с рефрижератором - на земле оказались десятки говяжьих тушИнцидент произошел накануне вечером. По информации ГАИ, 48-летний житель Заславля на грузовике Mercedes на дорожной развязке при спуске с автодороги Бобруйск - Мозырь на трассу Минск - Гомель не учел особенности своей машины и инертность перевозимого груза. В результате фура накренилась, опрокинулась через барьерное ограждение и, перевернувшись, встала на колеса. Тягач с полуприцепом получили повреждения, водителя из покореженной кабины деблокировали спасатели. Мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
В Бресте пенсионерка попала под колеса легковушкиАвария произошла накануне днем. 36-летний брестчанин за рулем Renault, двигаясь задним ходом, наехал на 65-летнюю местную жительницу. Она шла позади авто. В результате ДТП пешеход получила травмы. После оказания медпомощи ее отпустили домой.
Пьяный водитель заехал в чужой двор и не смог уехать
В агрогородке Стаи Лепельского района во двор к одному из местных жителей заехал автомобиль Volkswagen. Шофер оказался изрядно пьян. Когда он понял, что его внутренний навигатор ошибся, и попытался выехать, ничего не получилось в силу состояния. В этот момент вышел хозяин дома и вызвал сотрудников ГАИ. Медосвидетельствование показало 1,84 промилле алкоголя в крови.
Полет Opel запечатлел регистратор одного из участников ДТП в ЛьвовеНа ролике видно, что водитель автомобиля с камерой успел увернуться от первой встречной машины, но не смог избежать столкновения со второй. От удара легковушка буквально взлетела и перевернулась на крышу. На 35-летнего водителя Citroen составили протокол за "Нарушение ПДД, повлекшее ДТП". Сообщается, что водитель перевернутой машины не пострадал.
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Авария на подъезде к Бобруйску - перевернулся рефрижератор с грузом. И эффектный переворот Volvo во Львове попал на видео. Обзор дорожных происшествий собрал...
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