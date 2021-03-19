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Безлимитный шопинг прервали бойцы охраны в Минске

19.03.2021 12:37 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

В Минске правоохранители задержали двух девушек, которые прошлись по магазинам, не оплатив за товары. В милицию обратились сотрудники торговой точки после того, как обнаружили в примерочной защитные магниты.  Просмотрев камеры наблюдения, оперативники отследили дальнейший путь шопоголиков. Оказалось, что более часа девушки гуляли по магазинам, складывая в корзину все, что приглянулось. А чтобы не вызвать подозрение, совершали мелкие покупки. Возле кассы одной из точек минчанок задержали. Ущерб составил свыше 1300 рублей. 

Анастасия Марченко, официальный представитель Департамента охраны МВД Беларуси: "При себе у них также нашли отвертку и плоскогубцы. Именно этими инструментами были сняты защитные клипсы с одежды. Одна из задержанных пояснила, что таким образом хотела получить всплеск новых эмоций. По данному факту проводится проверка. В ближайшее время следователями будет дана правовая оценка".  
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске правоохранители задержали двух девушек, которые прошлись по магазинам, не оплатив за товары. В милицию обратились сотрудники торговой точки после того,...
 
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